Am vergangenen Freitag stand erneut der DAX über 11.000 Punkte. Wiederholt orientierte sich der Index an der Wall Street. Aus dem Handel ging das deutsche Börsenbarometer schließlich kaum verändert mit einem Plus von 0,07 Prozent bei einem Stand von 11.073,87 Punkten. Auf Wochensicht ist damit ein Gewinn von 6 Prozent zu registrieren. DAX über 11.000 Punkte am Freitag Gestartet mit einem Abwärts-GAP unterhalb der wichtigen Marke bei 11.000 Punkten konnte sich der deutsche Leitindex von diesen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...