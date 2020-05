Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar ("das Unternehmen"), ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Photovoltaikprodukten, wird am 25. Mai um 10 Uhr (Pekinger Zeit) eine Online-Ausstellung (http://vrt.omaten.com/tour/59562482d046f253) eröffnen, bei der es seine neuesten effizienzstarken Produkte vorstellt.Mit dieser Ausstellung kann es die Enttäuschung seiner Kunden im Anschluss an die Verschiebung der SNEC PV Power Expo aufgrund der COVID-19 Pandemie schmälern, die ursprünglich im Mai stattfinden sollte.Das Event wird im virtuellen Realitätsmodus (VR) stattfinden, was es Besuchern ermöglicht, den Ausstellungsstand und die Produkte aus der 360-Grad-Perspektive von allen Seiten zu begutachten.Der in Shenzhen eingetragene PV-Produktanbieter führt sein Produktsortiment von PV-Modulen vor, einschließlich der mehr als 450 W starken Module sowie das neu erschienene, ultra-leistungsstarke PV-Modul DeepBlue 3.0, das eine Leistungsabgabe von bis zu 525 Watt und mehr bietet.Während des Events stehen Mitarbeiter von JA Solar bereit, um die Produkte vorzustellen und Fragen der Besucher zu beantworten. Details und Spezifikationen der Module des Unternehmens werden in Bild- und Videoformaten auf Abruf bereitgestellt.Jin Baofang, Vorstandvorsitzender und Hauptgeschäftsführer von JA Solar sagt: "JA Solar verfolgt globales Wachstum und konnte in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum unserer internationalen Marktpräsenz beobachten. Das Unternehmen ist stets bemüht, den Kunden weltweit überragende Produkte und Dienste zu liefern. So kann die Online-Ausstellung es Kunden aus unterschiedlichen Regionen und Zeitzonen erleichtern, mehr über JA Solars Produkte zu erfahren und ihr Kundenerlebnis zu verbessern. Wir werden weiterhin nach unterschiedlichen Wegen suchen, um unseren Kunden auf der ganzen Welt bessere Dienstleistungen zu bieten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1171961/JA_Solar.jpgPressekontakt:Xiaorui Sun+86-10-63611888-1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144597/4604711