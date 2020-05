Die noch immer grassierende Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Doch nicht alle Sektoren sind von der Krise gleichermaßen betroffen. Insbesondere in der Gesundheitsbranche sind durch die Pandemie auch Chancen entstanden. Das Analysehaus Jefferies hat in diesem Sinne zusammengetragen, welche Aktien aus der Healthcare-Branche zu den Gewinnern gehören - und welche zu den Verlierern.? Corona-Krise belastet Unternehmen weltweit? Gesundheitsbranche gespalten in Gewinner und Verlierer? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...