MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Im Fernsehen sollen nach Corona wieder alte Qualitätsstandards einkehren und beispielsweise wackelige Schalten in private Arbeitszimmer von Ansprechpartnern die Ausnahme bleiben. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1. "Wir wollen möglichst schnell zur gewohnten Qualität zurückkehren", erklärte etwa ein Sprecher des Ersten Deutschen Fernsehens (ARD). Überall hängen die Regelungen von den Vorgaben der Bundesländer ab, in denen der jeweilige Produktions-Standort liegt.



Die Sender setzen auch auf die Rückkehr des Studiopublikums in vielen Sendungen, die gerade ohne auskommen. RTL etwa erarbeitet ein Tribünenkonzept, das den Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter und der Zuschauer gewährleistet. Es sieht laut einer Sprecherin vor, dass nur jede zweite Reihe und jeder zweite Platz besetzt sind./kre/DP/zb

