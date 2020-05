Vancouver, 22. Mai 2020 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, "Canasil" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß den Bestimmungen des unternehmenseigenen Aktienoptionsplans seinen Direktoren, Führungskräften, Beratern und Mitarbeitern insgesamt 1.750.000 Incentive-Optionen gewährt hat. Die Optionen können innerhalb von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 0,08 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Optionen werden in Zusammenhang mit der vom Unternehmen jährlich durchgeführten Überprüfung der gemäß Aktienoptionsplan begebenen und in Umlauf befindlichen Aktienoptionen gewährt. Das Unternehmen hat seit Januar 2017 keine neuen Optionen mehr gewährt.Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass Dr. David Terry eingewilligt hat, die Funktion eines Beraters im Board of Directors des Unternehmens zu bekleiden. Er wird das Board in erster Linie im Hinblick auf Strategien beraten, wie über das unternehmenseigene Portfolio von Silber-, Gold-, Kupfer-, Zink- und Blei-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas sowie in der kanadischen Provinz British Columbia der Wert des Unternehmens bestmöglich gesteigert werden kann.Dr. Terry ist ein professioneller Wirtschaftsgeologe, Führungskraft und Direktor mit mehr als 30 Jahren internationaler Erfahrung im Rohstoffsektor. Er war maßgeblich an der erfolgreichen Entdeckung/Übernahme, Exploration und Erschließung zahlreicher Edelmetall- und Basismetalllagerstätten, vor allem in Nord- und Südamerika, beteiligt und verfügt über gute Kenntnisse in der Bewertung fortgeschrittener Projekte, mit Fusionen und Übernahmen, Unternehmensfinanzierung sowie der Planung und Umsetzung von effizienten Explorationsprogrammen.Im Laufe seiner Karriere hatte Dr. Terry diverse Führungsrollen und Direktorposten sowohl bei börsennotierten als auch bei privat geführten Rohstoffunternehmen inne. Aktuell bekleidet er die Posten des CEO, President und eines Directors von Genesis Metals Corp. und ist außerdem ein Director von Great Bear Resources Ltd., Golden Arrow Resources Corporation, Aftermath Silver Ltd. und Blue Sky Uranium Corp. Zudem hat er für zahlreiche namhafte Bergbaufirmen wie Boliden Limited, Westmin Resources Limited, Hemlo Gold Mines Inc., Cominco Limited und Gold Fields Mining Corporation gearbeitet. Dr. Terry hat ein Bachelorstudium (B.Sc.) und ein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Geologie an der Western University in Ontario absolviert und ist Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia.Bahman Yamini, President und CEO von Canasil, meint: "Im Namen des Board möchte ich David Terry als Berater herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit ihm und auf seine Beiträge. Er hat umfangreiche Erfahrungen in Mexiko und Kanada gesammelt und verfügt daher über beste Voraussetzungen, um uns beim Ausbau unserer Projekte bestmöglich zu unterstützen."Über Canasil:Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an umfangreichen Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zink-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Zu den Direktoren und Führungsmitgliedern des Unternehmens zählen Fachleute der Branche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Auffindung und im Ausbau von erfolgreichen Rohstoffexplorationsprojekten über die Entdeckung bis hin zur Erschließung sammeln konnten. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das Hilfspersonal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:Bahman YaminiPresident und C.E.O.Canasil Resources Inc.Tel: (604) 709-0109www.canasil.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung ist kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechtsstaaten, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Dazu zählen auch die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden bzw. werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 ("Gesetz von 1933") noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S im Gesetz von 1933) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung besteht.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA13723D1006