FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFHKD XFRA LU0141248962 SWISS.(L)BD-VISION USD AA 1.788 EURFHKA XFRA LU0141248459 SWISS.(L)BD-VISION EUR AA 0.300 EURTEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.092 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.057 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.470 EURDSY XFRA US2375451083 DASSAULT SYS SE ADR EO 1 0.694 EURCLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EURA3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.060 EURI93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.005 EUROUE1 XFRA SG2B80958517 OUE SD-.20 0.032 EURSBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.019 EUR4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.016 EUR58U XFRA KYG9222R1065 UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS 0.041 EURHHI XFRA KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10 0.013 EURBGR XFRA KYG2112D1051 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 0.024 EURAJN XFRA KYG0192S1093 AJISEN(CHINA)HLDGS HD-,10 0.006 EURCHK XFRA HK0291001490 CHINA RES BEER (HLDGS)CO. 0.006 EURWAY XFRA HK0218001102 SHENWAN HONGYUAN (HK)LTD. 0.004 EUR9BM XFRA CNE100000F20 BBMG CORP. H YC 1 0.016 EURD1Y XFRA CNE1000002N9 CHINA NATL BUIL. M. H YC1 0.045 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.360 EUR2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.183 EURZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL A SUBVTG 0.137 EURWKH XFRA BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10 0.028 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.422 EURLGX1 XFRA BMG2113B1081 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 0.085 EUR4V1 XFRA BE0003878957 VGP N.V. 2.930 EURDYN XFRA CNE100001SH0 DYNAGREEN EN.PR.GR.H YC 1 0.013 EURI93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.005 EURSCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.532 EURJO1 XFRA US8004221078 SANFILIPPO,JOHN B. DL-,01 0.917 EURMHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.614 EUR2TQ XFRA US10918L1035 BRIGHAM MIN. CL.A DL-,01 0.339 EURS3P XFRA KYG7T16G1039 SAPIENS INTL DL-,01 0.128 EUR