FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PGJ XFRA KYG8972T1067 TOWNGAS CHINA CO. HD-,10

KWO XFRA BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1

CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10

B4A1 XFRA CH0208062627 MEIER TOBLER GRP AG NAM.

DJ5C XFRA CA86882A1093 SURGE EXPLORATION INC.

AMA1 XFRA DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N.

