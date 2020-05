FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LIUB XFRA BMG5485F1692 LI + FUNG LTD HD-,0125

3BZ XFRA CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1

WHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385

SC5A XFRA ES0110047919 DEOLEO S.A. EO -,002

DDF XFRA AU000000AHZ5 ADMEDUS LTD

3WU XFRA CA54022L1040 LODGE RESOURCES INC.

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10

WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1

