Vergangenen Freitag gelang es dem DAX seine anfänglichen Verluste wieder auszugleichen und am Ende des Tages mit einem Mini-Plus aus dem Handel zu gehen. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex sogar ein sehr deutliches Plus. Hier legte er knapp sechs Prozent zu. Marktidee: Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 9.737 Punkten markiert. Im Rahmen des anschließenden dynamischen Abverkaufs rutschte der Index um rund 30 Prozent ab. Mit dem 14-Monats-Tief erreichte er eine langfristig bedeutende Supportzone und startete hier eine V-förmige Erholungsbewegung. Dabei konnte er alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden.