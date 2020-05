Auch am Freitag wurde die Wirecard Aktie an der Börse Stuttgart sehr rege gehandelt. In den im Bundesanzeiger veröffentlichten Netto-Verkaufspositionen auf Wirecard haben zwei Gesellschaften in den letzten drei Tagen ihre Short-Positionen von 1,20 % auf 1,12% bzw. von 0,91 % auf 0,89 % reduziert. Die Aktie beendete die Woche bei 83,30 Euro. ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

