...echte Hoffnungswert im Umfang der Entwicklungen im Verkehrsmarkt. Lufthansa und TUI bereiten die nächsten Destinationen ab kommender Woche vor. Beide fliegen zunächst die jeweiligen Lieblingsziele der deutschen Urlauber an. Vor allem Mallorca. Damit beginnt die Aufholjagd. Sixt erhielt einen KfW-Kredit und steht als unmittelbarer Partner für Mietwagen vor dem gleichen Start. Zudem: Hertz geht in das Verfahren nach Chapter 11 und wird reorganisiert. Das hilft in gleicher Form. Ob Hertz damit ein Investment wird, lassen wir noch offen.



