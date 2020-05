Der internationale Vermittler von Buchungen/Reisen etc. fiel genauso wie die anderen in den Brunnen. Doch die Marktposition von Amadeus ist unbestritten und damit beginnt auch in diesem Fall die weitere Comeback-Wette in der Aufholjagd.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

AMADEUS IT-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de