Cannabis-Aktien gehen durch die Decke - Hier die Top 4 Aktien #videoanalyse

Börsen bleiben bullisch



Auch in der vorigen Handelswoche konnten die Bullen den positiven Tenor weiter beibehalten. Zwar war der Handel stark vom Gap am Montag nach oben geprägt, doch alles in allem war die Action recht konstruktiv. Die aktuelle Konsolidierung liefert wieder einige neue Trading-Ideen, welche wir uns in der heutigen Videoanalyse ansehen. Besonders der Cannabis-Sektor scheint nun wieder en vogue zu sein. Aktien wie Aurora Cannabis, Tilray, Canopy Growth oder die Cronos Group sind nun wieder mit an Bord.



