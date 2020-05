Warren Buffett ist für viele Investoren ein Vorbild. Von Börsianern wird er als einer der Urväter des Value-Investing bewundert. Nicht zuletzt deshalb, weil er mit seiner Beteiligungsgesellschaft in der Vergangenheit phänomenale Renditen erwirtschaften konnte. Anleger, die bereits früh auf das Orakel von Omaha gesetzt haben, wurden im Laufe der Zeit mit deutlichen Wertsteigerungen ihrer Anteile an Buffetts Konglomerat belohnt. Gerade in der Coronakrise richten Investoren die Augen vermehrt auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...