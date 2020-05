FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger zeigen sich mit Blick auf die DAX-Futures am Montagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte in Kauflaune. Trotz des US-Feiertages geht es sogar schon über die 11.200er-Marke. Händler haben vor allem den Ifo-Index am Vormittag im Auge. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 74 auf 11.201,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.219,0 und das -tief bei 11.112,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.100 Kontrakte.

May 25, 2020 02:33 ET (06:33 GMT)

