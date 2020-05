Borussia Dortmund bleibt Bayern München auf den Fersen. Mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg festigte der BVB Platz 2 in der Bundesliga Tabelle. Wie geht es mit der Aktie weiter?Auf einen Dortmunder Spieler muss der FC Bayern München im Spitzenspiel am Dienstagabend besonders gut aufpassen: Raphaël Adelino José Guerreiro, der bei einem gerade in Dauerschleife siegenden Bayern-Herausforderer extra auffällt. Nach zwei Toren im Derby gegen Schalke 04 schoss der Außenverteidiger auch den wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...