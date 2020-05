Über einen langen Zeitraum, sagen wir 20 Jahre oder mehr, können ein paar zusätzliche Prozent Wachstum einen großen Unterschied ausmachen. Um diesen Aspekt zu veranschaulichen, schauen wir uns an, was passieren würde, wenn ich einen Zinssatz von 4 % für 50.000 Euro erhalte. Nach 20 Jahren wäre dies etwas mehr als 111.000 Euro wert, vorausgesetzt, ich werfe kein neues Geld mehr in den Topf. Wenn ich die gleichen Zahlen verwende und nur meinen Zinssatz auf 7,5 % ändere, habe ich am Ende 223.000 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...