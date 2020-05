FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere des angeschlagenen Reiseunternehmens Tui haben sich am Montag nach einem Interview des Vorstandschefs Fritz Joussen kräftig erholt. Mit Kursplus von rund zehn Prozent auf 3,73 Euro testeten sie im frühen Handel ihre 50-Tage-Linie. Mit einem Sprung über diesen Indikator für den mittelfristigen Trend würde der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt und die Bodenbildung nähme Formen an.



"Ab Ende Juni wollen wir pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen", sagte Joussen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Mallorca soll demnach schon bald angesteuert werden, Österreich, Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien seien ebenfalls sehr gut vorbereitet. "Es wird eine Dynamik der Öffnungen geben, weil es keinen Grund für einen dauerhaften Lockdown des Tourismus gibt", so Joussen.



Dass Joussen gleichzeitig einen weiteren Antrag auf Staatshilfen nicht ausschloss, überraschte die Anleger angesichts der immer noch unklaren Lage in der Corona-Krise nicht.



Er sagte der Zeitung: "Wir haben durch den Staatskredit die Liquidität für die kommende Zeit gesichert und die Kosten um 70 Prozent gesenkt. Nach dem Ende der Reisewarnung Mitte Juni geht es jetzt darum, Reisen zu verkaufen. Für mich ist Umsatz der Weg, um gut aus der Krise zu kommen. Aber natürlich müssen wir für alle Szenarien vorbereitet sein, niemand weiß, wie lange diese Krise die Tourismus-Industrie noch treffen wird."/ag/zb

