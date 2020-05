Die Wiener Börse ist am Montag höher in den Handelstag gestartet. Der Leitindex ATX stieg um 0,56 Prozent auf 2.139,32 Punkte. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls freundlich. Einen Impuls für den Handel könnte später am Vormittag der Index zum deutschen Geschäftsklima des Ifo-Instituts liefern. In den USA werden dagegen feiertagsbedingt weder Daten veröffentlicht noch sind die Aktienbörsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...