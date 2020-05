HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat restliche Minderheitsanteile an weiteren Solarparks erworben. Zuletzt habe das Unternehmen die verbliebenen 20 Prozent am spanischen Solarprojekt "La Cabrera" zugekauft, teilte Encavis am Montag in Hamburg mit. Der Erwerb aller Anteile am Großkraftwerk mit einer Gesamtkapazität von 200 Megawatt sei Teil der Unternehmensstrategie.



Auch mehrere kleinere Solarparks in Deutschland sind laut Angaben des Betreibers nun im alleinigen Besitz des SDax-Konzerns. Finanzchef Christoph Husmann gab zudem an, dass das Unternehmen "solche Opportunitäten" auch in Zukunft "gerne wahrnehmen" werde.



Trotz der laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Krüper "turbulenten Zeiten" in der Corona-Krise hat Encavis auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche eine Dividendenerhöhung beschlossen. Statt 24 Cent wie im Vorjahr schüttet Encavis für 2019 nun eine Dividende im Wert von 26 Cent je Aktie aus.



An der Börse sorgte die Nachricht der Anteilsaufstockung für weitere Gewinne. Die Aktie zog im frühen Handel um bis zu rund zwei Prozent auf 12,22 Euro an. Das Papier hatte erst Mitte der vergangenen Woche nach der Dividenden-Ankündigung mit 12,40 Euro ein Rekordhoch erreicht, bevor der Kurs wieder etwas abbröckelte.



Die Encavis-Aktie gehörte in den vergangenen Monaten und Jahren zu den Gewinnern im SDax. Seit Ende Mai 2019 zog er Kurs um rund 100 Prozent an und damit so viel wie kaum ein anderer Titel des Index. Das Unternehmen ist an der Börse inzwischen fast 1,7 Milliarden Euro wert./ssc/men/zb

