Bevor wir zur aktuellen DAX-Analyse kommen, lesen Sie hier eine Zusammenfassung unserer aktuellen Positionierung im Dax. Wir sind Long seitdem 02.04. bei einem Kursstand von 9503 Punkten. Seit dem gab es wie unten aufgeführt 2 Teilverkäufe. Die aktuelle Position steht ca. 1300 Punkte im Plus. Blick auf den aktuellen Trade Der DAX dreht in der hinterlegten Primärerwartung wieder nach Süden ab und nimmt Fahrt in Richtung der Welle ii in Türkis auf. Wir gehen hier bekanntlich von einer anstehenden ...

