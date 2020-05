Viele Industrieunternehmen leiden aktuell unter der Corona-Krise, auch der BHKW-Hersteller 2G Energy spürt durchaus Auswirkungen. Aber dank eines hohen Auftragsbestands und Kunden, die ihre Energieversorgung oftmals langfristig planen und sich nicht so stark von der Konjunktur beeinflussen lassen, bleibt das Management vorsichtig optimistisch für das laufende Jahr.

Mit einem Anteil in Deutschland von 34,7 % bzw. 27 % bei biogas- (bis 2000 kW) und erdgasbetriebenen (50 bis 500 kW) BHKW ist 2G Marktführer in Deutschland, aber auch international ist die Gesellschaft mit Töchtern u.a. in den USA, Frankreich oder Großbritannien und einem Erlösanteil von 35 % gut aufgestellt. Block-Heizkraftwerke sind grundlastfähig, dezentral und sehr energieeffizient und erfreuen sich daher einer wachsenden Nachfrage. 2G hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...