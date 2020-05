Original-Research: EQS Group AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu EQS Group AGUnternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Halten Kursziel: 91,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin FilkerSehr starkes Q1 Wachstum am oberen Ende der Guidance Die EQS Group startete wie erwartet sehr dynamisch in das Jahr 2020 und konnte unsere Erwartungen im ersten Quartal 2020 deutlich übertreffen. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 8,35 Mio. EUR (VJ: 8,54 Mio. EUR), was bereinigt um die entkonsolidierte ARIVA.DE AG (zum 01.07.2019) einem Umsatzwachstum von 21,2% entspricht (VJ fortgeführte Geschäftsfelder: 6,89 Mio. EUR). Das signifikante Umsatzsatzwachstum ist einerseits auf das neue Cockpit mit den Modulen CRM, Mailing und Investors und andererseits auf die höhere Nachfrage im Bereich der Webcasts und der virtuellen Hauptversammlungen zurückzuführen. Die höhere Nachfrage in diesem Bereich ist vornehmlich auf die Corona-Krise zurückzuführen, da derzeit die Unternehmen verstärkt auf die Digitalisierung setzen, um gewohnte Geschäftsprozesse weiterhin umsetzen zu können. Das Segment Compliance stieg, bereinigt um die ARIVA.DE AG, um 21% auf 4,19 Mio. EUR an (VJ: 4,10 Mio. EUR) und weist starke Umsatzbeiträgen aus den Bereichen Meldepflichten, XML und LEI auf. Die hohe Wachstumsgeschwindigkeit lag im Rahmen der Management-Erwartungen. Da der Compliance Markt sehr dynamisch wächst und die EQS Group noch ein vergleichsweise junger Marktteilnehmer in diesem Segment ist, wurden auch sehr hohe Wachstumsziele gesetzt. Das Segment Investor Relations wuchs ebenfalls um 21%, was aber über den Erwartungen des Managements lag. Hintergrund für dieses dynamische Wachstum waren insbesondere die Leistungen, die im Rahmen der Corona-Krise mehr nachgefragt wurden. Aber auch das neue Cockpit sollte einen signifikanten Umsatzbeitrag geliefert haben. So konnten bereits 312 Kunden für das neue Cockpit gewonnen werden. Insgesamt ist das Unternehmen sehr dynamisch in das erste Quartal 2020 gestartet und hat offensichtlich mehr positive als negative Effekte aus der Corona-Krise. Das EBITDA steigerte sich deutlich auf 0,80 Mio. EUR (VJ: 0,44 Mio. EUR). Bereinigt um die IFRS-16 Effekte belief sich das EBITDA auf 0,31 Mio. EUR. Somit ist eine klare Rückkehr zur Profitabilität erkennbar, da der Höhepunkt der Investitionsphase überschritten wurde. Ergebnisseitig trugen fünf der sieben Standorte einen positiven EBITDA-Beitrag bei. Noch nicht profitabel waren Frankreich und die USA. Bei diesen vergleichsweisen jungen Standorten wird stark auf Wachstum gesetzt; dennoch sollte sich mittelfristig auch bei neueren Standorten eine Profitabilität einstellen. Neben den deutlichen Umsatzsteigerungen wurden auch Kostenoptimierungen erzielt. Der operative Aufwand, bereinigt um die ARIVA.DE AG, reduzierte sich um 3%. Die Kostenreduktionen konnten durch das Auslaufen des Investitionsprogramms und durch geringere Kosten im Zuge der Fertigstellung von Modulen für das Cockpit realisiert werden. Insgesamt wurde damit ein Konzernergebnis in Höhe von -0,26 Mio. EUR erzielt (VJ: -1,58 Mio. EUR, exklusive ARIVA.DE AG). Im Rahmen der Q1-Zahlen hat der Vorstand die Guidance bestätigt. Aktuell plant das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 10% bis 20% auf 35,10 Mio. EUR bis 38,20 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 3,50 bis 4,50 Mio. EUR. Das Unternehmen ist bereits sehr dynamisch in das erste Quartal 2020 gestartet. Es wird sich zeigen, ob es noch negative Folgen im Rahmen der Corona-Krise geben wird. Dennoch zeigt sich hier, dass das Unternehmen für die Krise gut aufgestellt ist. Im Zuge dessen sollten die Online-Hauptversammlungen in den kommenden Quartalen ebenfalls weitere Umsätze generieren. Aktuell werden in Deutschland die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zurückgefahren und zunehmend mehr Mitarbeiter gehen wieder in die Büros. Dies könnte auch einen leichten Rückgang der Webcasts bedeuten, wobei dies auf einem hohen Niveau stattfinden würde. Zudem könnte es auch sein, dass einige Unternehmen die Digitalisierung nachhaltiger nutzen und weiterhin umfangreich Webcasts bei der EQS buchen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose und erwarten weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren Bereich der Guidance. Wir erwarten ein Umsatzwachstum um 16,1% (bereinigt um ARIVA.DE) auf 37,00 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2020 (VJ: 31,87 Mio. EUR), bzw. 41,44 Mio. EUR im Jahr 2021 und 46,83 Mio. EUR im Jahr 2022. Die EQS Group dürfte weniger als andere Unternehmen von der Corona-Krise betroffen sein. Zwar könnten sich Verkaufszyklen verlängern und möglicherweise vereinzelt Kunden in Zahlungsschwierigkeiten geraten, dennoch ist das Geschäftsmodell insgesamt kaum von der Corona-Krise betroffen. Im Gegenteil, derzeit sollten sich zahlreiche positive Effekte auf das Unternehmen auswirken. So erwarten wir ein höheres Meldevolumen, verursacht durch die Corona-Krise, da zahlreiche Unternehmen Pflichtmittelungen diesbezüglich veröffentlichen müssten und zudem weitere Meldungen als freiwilliges Informationstool nutzen. Weiterhin werden aktuell vermehrt Webcasts gebucht, um den erhöhten Bedarf an interner und externer Kommunikation abzubilden. Darüber hinaus ermöglicht die gegenwärtige Gesetzgebung auch Online-Hauptversammlungen, welche sich bei der EQS nun ebenfalls einer deutlich höheren Nachfrage erfreuen. Im Jahr 2021 sollte neben den bestehenden Wachstumsfaktoren noch die Integrity Line verstärkt hinzukommen. Der Grund hierfür ist, dass eine EU-Richtline zum Schutz von Hinweisgebern verabschiedet wurde, welche bis November 2021 in den Mitglied-staaten umgesetzt werden muss. Diese Richtline sollte mit der Integrity Line bestmöglich erfüllt sein. Wir erwarten auch für die Folgejahre eine hohe Umsatzwachstumsdynamik und prognostizieren Umsatzerlöse in Höhe von 41,44 Mio. EUR im Jahr 2021 und in Höhe von 46,83 Mio. EUR im Jahr 2022. Für das zukünftige Umsatzwachstum sollte neben den Megatrends Globalisierung, Regulierung und Digitalisierung auch die paneuropäische Positionierung des Unternehmens helfen. Zusammenfassend gehen wir von einem dynamischen Wachstum sowie einem guten Wachstumsjahr 2020 aus, sofern sich die Corona-Krise nicht maßgeblich intensiviert. Die Ergebnisguidance für das laufende Geschäftsjahr 2020 liegt bei einem EBITDA von 3,50 bis 4,50 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde im Geschäftsbericht 2018 konkretisiert, dass zwischen den Jahren 2019 und 2025 mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 15% bis 20% gerechnet wird und ein überproportionaler EBITDA-Margenanstieg auf mindestens 25% im Jahr 2025 geplant ist. Da nun die Investitionsphase den Zenit überschritten hat, sollten auch deutliche Margenverbesserungen erzielt werden können. Wir gehen davon aus, dass sich das EBITDA im laufenden Geschäftsjahr 2020 um 57,1% auf 4,00 Mio. EUR verbessern wird, gefolgt von 7,74 Mio. EUR (2021) und 10,22 Mio. EUR (2022). Durch diese überproportionalen Ergebnisverbesserungen erwarten wir deutliche Margensteigerungen auf 10,8% (2020) sowie auf 18,7% (2021) bzw. 21.8% (2022). Hier ist jedoch zu beachten, dass auch der cashneutrale IFRS-16-Effekt positiv zur Margenentwicklung beiträgt. Somit kommen wir auf EBIT-Ebene für das laufende Geschäftsjahr 2020 auf 0,00 Mio. EUR, gefolgt von 3,54 Mio. EUR (2021) und 6,12 Mio. EUR (2022). Das Finanzergebnis sollte im Wesentlichen nur Zinsaufwendungen in Höhe von 0,20 Mio. EUR aufweisen bei einer geringen Steuerlast, welche mit den steigenden Ergebnissen zunimmt. Folglich erwarten wir ein Nettoergebnis in Höhe von -0,26 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2020 bzw. 2,51 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2021 und 4,26 im Jahr 2022. Somit sollten sich überproportionale Ergebnisverbesserungen in den kommenden Jahren einstellen, welche sich auch deutlich positiv auf das Nettoergebnis ab dem Geschäftsjahr 2021 niederschlagen werden. Die Entwicklung des ersten Quartals lag über unseren Erwartungen. Wenn das Unternehmen die Wachstumsgeschwindigkeit auch im zweiten Quartal aufrechterhalten kann und absehbar ist, inwieweit die Performance im Rest des Jahres verlaufen wird, werden wir unsere Prognosen anpassen. Daher sind unsere Prognosen zurzeit als konservativ anzusehen und wir bestätigen unser Kursziel in Höhe von 91,50 EUR und vergeben das Rating Halten. Die Rating-Anpassung ist erfolgt durch die dynamische Kursentwicklung der Aktie. So kam es zu einem Kursanstieg um 16,7% seit unseres letzten Research Reports (22.04.2020).Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20883.pdfKontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 22.05.2020 (16:20 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 25.05.2020 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.