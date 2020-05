Nur wenige Tage vor der HV am 27.5. hat Aareal-Chef Hermann Merkens die IT-Tochter Aareon erneut ins Schaufenster gestellt. Es gebe Interessenten für einen Minderheitsanteil, trotz Corona sei jetzt ein guter Zeitpunkt. Eine Entscheidung könnte im Sommer fallen.Aareon ist eine Verwaltungsplattform für die Wohnungswirtschaft. Die eingesammelten Kautionen dienen der Mutter als Einlagen, was in Zeiten von steigenden Kreditrisiken noch wichtiger wird. Etwa ein Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...