BERLIN (dpa-AFX) - Der Stuttgarter "Tatort: Du allein" hat am Sonntagabend eine Topquote erzielt. 10,49 Millionen (29,2 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Erste ein. Dieses Mal hatten es die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) mit tödlichen Schüssen aus dem Hinterhalt zu tun. Nur wenige Ermittler-Teams knacken beim "Tatort" die Zehn-Millionen-Marke, regelmäßig gelingt dieser Coup vor allem beim Münster-"Tatort".



Die ZDF-Romanze "Katie Fforde: Mama allein zu Haus" kam zeitgleich auf 3,78 Millionen (10,5 Prozent). RTL strahlte Inka Bauses Kuppelshow "Bauer sucht Frau International" aus. Dafür konnten sich 3,65 Millionen (11,4 Prozent) begeistern. Den US-Superheldenfilm "Justice League" auf ProSieben verfolgten 2,63 Millionen (7,8 Prozent). Mit dem Abenteuerfilm "Pirates of the Caribbean 4 - Fremde Gezeiten" auf Sat.1 verbrachten 1,45 Millionen (4,4 Prozent) den Abend.



Die Vox-Show "Grill den Henssler" sahen 1,34 Millionen (4,4 Prozent), den Thriller "Der Staatsfeind Nr. 1" auf RTLzwei 1,18 Millionen (3,6 Prozent) und die Kabel-eins-Dokusoap "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" 770 000 Leute (2,2 Prozent). Der Krimi "Ein starkes Team" auf ZDFneo lockte 710 000 (2,0 Prozent) vor den Bildschirm./bok/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de