Bill Gates gründete Microsoft und führte den Konzern viele Jahre lang; er brachte ihn mit Windows und Office an die Weltspitze. Dann zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück und überließ die Zügel Steve Ballmer, der Microsoft führte wie Darth Vader das Imperium. Erst mit Nachfolger Satya Nadella kehrte Microsoft der dunklen Seite den Rücken, was vor allem Nadellas Meister Yoda-ähnlichem Führungsstil geschuldet ist.Bill Gates widmete sich nach seinem Rückzug vom Chefposten seinen philanthrophischen Ambitionen in der Bill und Melinda Gates Stiftung. Er bekämpft Polio, setzt sich für regenerative ...

