Der Datenbank-Anbieter Exasol hat den ersten Börsengang des Jahres in Deutschland bestritten! Nach einem Ausgabepreis von 9,50 Euro notierte die Aktie zuerst bei 14 Euro. Warum in diesen Zeiten an die Börse? Wie waren Nachfrage und Angebot? Was sagen Börsenexperten? Antje Erhard begleitet den Börsengang von Exacol live auf dem Frankfurter Parkett gemeinsam mit dem Kapitalmarkt-Strategen Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank.