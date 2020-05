Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) startet heute - wieder einmal - in Richtung 86,00 / 90,00 EUR, woran man in den letzten Tagen häufiger scheiterte. Warum sollte es diese Woche anders sein? Vielleicht weil: Der Hedgefonds Coatue Management am Freitag seine Shortposition auf 1,06 % weiter reduzierte. Dass ist die dritte Reduktion seit dem 15.05. an dem der Fonds einen Shorthöchststand von 1,35% erreichte - Tendenz erkennbar, passend zu den am Freitag gemeldeten Gesamtshortbeständen und deren Entwicklung "UND jetzt Donnerstag und Freitag: 1.110.000 weniger Aktien short, dass ist schon eine Hausnummer!". ...

