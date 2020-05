Lieber Herr Mahrer, vor ziemlich genau einem Jahr war es Ihr WKO-Kollege Generalsekretär Karlheinz Kopf, der bei der großen NY-Roadshow des Wiener Kapitalmarkts "Austria is the best place to invest" meinte. Dann kamen Ibiza und eine Durststrecke. Der neue Finanzminister Gernot Blümel sorgte zu Jahreswechsel für positives Echo und freundliche Wahrnehmung aus dem Ausland. Dann kam Covid, Wien verliert am stärksten. Sie sind mit der AWO auch stark international präsent. Welche Rolle spielt dabei der Kapitalmarkt, welches Feedback bekommt man? Harald Mahrer: Die Corona-Krise hat natürlich vieles auf den Kopf gestellt. Aber der Wirtschaftsstandort Österreich konnte bisher mit vielen Stärken wie z.B. als Top-Ziel für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...