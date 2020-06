WKÖ-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) will sich in den Verhandlungen zu einem neuen Corona-Kurzarbeitsmodell nicht auf eine Debatte über eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden einlassen. "Ich spreche mich dezidiert und klar gegen jegliche Form der Arbeitszeitverkürzung aus." Die Gewerkschaft GPA forderte indes in gewissen Fällen eine geförderte Arbeitszeitverkürzung."Wir verhandeln sozialpartnerschaftlich ...

