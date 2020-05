Keine deutsche Aktie wird so kontrovers diskutiert wie Wirecard (WKN: 747206). Handelt es sich um die größten Kursgeschenke, die ein DAX-Wert jemals verteilt hat, oder können Shortseller der Aktie weiterhin schaden? Ist Wirecard ein großer Betrug und eine Schande für den DAX? Oder sind alle Vorwürfe in Wahrheit halb so wild? Fakt ist: Die Aktie des Zahlungsabwicklers ist seit Ewigkeiten ein Paradies für aktive Trader. Wie Anleger am besten profitieren und welche Gründe welches Szenario kurz- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...