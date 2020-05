LONDON, 25. Mai (WNM/Guardian/Environmental Pollution) - Das Ausmaß der Verschmutzung durch Mikroplastik in den Ozeanen wurde bislang stark unterschätzt. Das geht aus Untersuchungen hervor, die darauf hindeuten, dass mindestens doppelt so viele Partikel in den Weltmeeren schwimmen wie bisher angenommen. Wissenschaftler untersuchten das Wasser vor den Küsten Großbritanniens und der USA und fanden mit Netzen mit feiner Maschenweite viel mehr Partikel als mit gröberen Netzen, die normalerweise zum ...

