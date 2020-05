Nach langem Hin und Her hat Italiens Regierung den Serie-A-Vereinen die Erlaubnis zum Gruppentraining gegeben. Das sagte Sportminister Vincenzo Spadafora am Dienstagabend. Der Fußballverband FIGC sprach von einem "entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Neustart des Fußballs in Italien" nach der Corona-Pause. Das könnte der Aktie von Lazio Rom wieder Rückenwind verleihen…Das Datum für die Fortsetzung der Saison - vermutlich im Juni - steht noch nicht fest. Das Einzeltraining der Vereine der Top-Liga ...

Den vollständigen Artikel lesen ...