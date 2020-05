Am Wochenende hat die Corona-Krise und eine drückende Schuldenlast den US-Autovermieter Hertz in die Insolvenz gezwungen. Sixt ist in Sachen Eigenkapitalquote, Nettoverschuldung und Co deutlich besser aufgestellt als seine Wettbewerber. Zudem profitiert die Aktie von der Hoffnung auf eine Normalisierung im Tourismus.Es hat sich bereits abgezeichnet, nun ist es amtlich. Hertz beantragte für insgesamt 30 Firmen Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts. Die Idee hinter diesem Verfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...