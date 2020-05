Die Chefs des Batterie-Giganten Samsung SDI und Hyundai sorgen für Fantasie. Kommt das Samsung-Elektroauto? Sicher ist: Der plötzliche E-Bike-Boom beflügelt die Südkoreaner enorm.Der Präsident von Südkorea fordert von seinen heimischen Firmen mehr Investments in Trends wie das Elektroauto und das "Next Big Thing". Jetzt haben sich überraschend die Chefs der SDI-Mutter Samsung und Hyundai im Samsung-SDI-Werk in Cheonan getroffen. Was wird hier ausgeheckt?Einige Beobachter aus Korea tippen auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...