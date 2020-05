Die Commerzbank-Aktie hat in der vergangenen Woche ordentlich zugelegt. Heute kann sie an die Gewinne anknüpfen, aber mehrere Widerstände kommen demnächst in den Fokus. Die Analysten halten die Aktie in Summe dagegen für unterbewertet.13 der Experten, die die Commerzbank-Aktie covern, raten zum Halten des Papiers. Neun würden Verkaufen und vier indes Kaufen. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der durchschnittliche Zielkurs aller Analysten 4,03 Euro und damit knapp 20 Prozent mehr als der aktuelle ...

