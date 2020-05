Es gibt Hinweise dafür, dass Google an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten arbeitet. Damit würde der bislang recht erfolglose SMS-Nachfolger eine Sicherheitsfunktion erhalten, die bei einem Großteil der Messaging-Konkurrenz längst Standard ist. Das US-Blog 9to5Google hat nach eigenen Angaben in einer internen Vorabversion von Google-Messages Hinweise auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten entdeckt. In der Vorabversion soll es auch Hinweise dafür geben, dass Nutzerinnen und Nutzer selbst festlegen können, ob die verschlüsselten Nachrichten auch von Apps gelesen werden dürfen, die normalerweise Zugriff auf SMS haben. ...

