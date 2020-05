Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent tendierte am Montagvormittag kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr notierte der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf Brent-Öl in London bei 35,20 Dollar je Barrel (159 Liter). Zum Vergleich: Der Schlusskurs vom Freitag betrug 35,13 Dollar. Händler sprachen von fehlenden Impulsen.Nach dem deutlichen Einbruch seit Jahresbeginn sind die Rohölpreise in ...

