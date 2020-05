Eine Seltenheit in diesen Tagen: 30-Meter-Schlangen vor Geschäften! Die E-Mobilität der Zukunft schafft im Mai 2020 überraschend den Durchbruch. Fast jeder steigt in diesen Tag aufs elektrische Fahrrad um. Was ist hier los? Wir haben jetzt einen Brancheninsider gefragt. Robin Schmitt, Chefredakteur des E-Mountainbike-Magazin hat so etwas noch nie gesehen: "Das Thema E-Bike boomt! Seit Ende des Lockdowns gab es einen unglaublichen Ansturm auf den E-Bike-Fachhandel, zahlreiche Händler wie auch Hersteller ...

