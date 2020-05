Das Interesse an den nächsten Präsidentschaftswahlen und ihren potenziellen Auswirkungen auf den Markt nimmt mit dem Näherrücken des Wahltages exponentiell zu. Auch wenn der Ausgang ungewiss ist, so zeigt die Geschichte doch einige interessante Trends auf, so Charles Schwab. Wichtige Zitate "Der S&P-500 Index schloss in 17 der vergangenen 23 Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...