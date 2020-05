In den vergangenen Tagen sah Wirecard aus wie eine ganz normale Aktie. Steigt der DAX, zieht Wirecard an. Schwächelt der Index, fällt die Aktie. So auch zum Wochenstart. Im Fokus steht die Zone um 86-87 Euro. Darüber konnte sich Wirecard seit dem 12.Mai nicht bewegen. Darüber wird die 95 interessant. Dort ging die Aktie vor ...

