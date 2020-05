Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kern-Staatsanleihemärkten hat sich in der Berichtswoche per saldo wenig ereignet, so die Experten von Union Investment.Nach zunächst im Rahmen der risikofreundlichen Stimmung (leicht) ansteigenden Renditen respektive entsprechenden Kursverlusten habe der Markt am Freitag etwas gedreht. Letztlich hätten sich die Renditeniveaus kaum verändert. Bei der Entwicklung der Zinskurven sei, den Bund betrachtend, ein Anstieg von zwei bis vier Basispunkten je nach Laufzeit zu verzeichnen gewesen. ...

