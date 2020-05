Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ BANK, stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) eine Aktienanleihe Classic 5,7% 2021/06 (ISIN DE000DF91CZ0/ WKN DF91CZ) mit dem Basiswert RWE vor.RWE sei im ersten Quartal 2020 profitabel gewachsen. Trotz der globalen Corona-Krise hätten Umsatz und bereinigte Gewinne zugelegt. Zudem habe der Konzern die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Zwar dürften die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu einer sinkenden Stromnachfrage führen, was sich bereits in sinkenden Strompreisen niedergeschlagen habe. Ungewiss sei auch, wann sich die Preise wieder erholen würden. RWE sehe darin aber nur geringe Risiken. Der Konzern habe seine Stromproduktion 2020 nahezu vollständig auf Termin verkauft. Diese Transaktionen seien teilweise mit einem Vorlauf von drei Jahren getätigt worden. ...

