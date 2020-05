In der Phase der Marktturbulenzen im März 2020 kam es auch bei Palladium zu einem deutlichen Kurseinbruch. Dies zeigt der langfristige Preistrend in nachfolgendem Chart.Darin ist sichtbar, dass Palladium im Oktober 2019 seine seit 2008 gebildete obere Trendlinie nach oben verlassen hat. Vorangegangen war dieser Bewegung ab Sommer 2018 bereits eine Verdopplung von rund 850 Dollar auf das Ausbruchs-Niveau bei rund 1.700 Dollar.Damit war der Himmel mehr oder weniger charttechnisch frei. Bis auf einige dynamische Indikatoren, die die Überverkauftheit und das Momentum messen, blieb nicht mehr viel an Hinweisen übrig, worauf man eine technische Prognose hätte stützen können.

