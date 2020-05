Luxembourg (www.fondscheck.de) - Stephen Li Jen, CEO von Eurizon SLJ Capital in London, geht davon aus, dass der finanzielle Stimulus der westlichen Länder so groß ist, dass die Rezession zeitnah überwunden werden kann, so die Experten von Eurizon Asset Management.Er rate den westlichen Regierungen, sowohl die gesamtwirtschaftliche Nachfrage als auch das gesamtwirtschaftliche Angebot zu stützen. Darüber hinaus könnte dies eine große Chance sein, langfristige Strategien zu initiieren, die dazu beitragen würden, die Wettbewerbsfähigkeit der Länder zu verbessern. Hinsichtlich der Anlagechancen neige der verantwortliche Fondsmanager des Eurizon Fund Bond Aggregate RMB (ISIN LU1529955046/ WKN A2JM7D), dem mit 1,2 Milliarden Euro größten chinesischen Onshore-Rentenfonds außerhalb Chinas (Stand: Ende April 2020), zu US-Aktien, Gold und chinesischen RMB-Anleihen. ...

