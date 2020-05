Goldman Sachs hat in der Vorwoche eine virtuelle Versorger-Branchenkonferenz abgehalten. Das dabei gehörte bestärkte die Analysten der US-Investmentbank in ihrer Annahme, dass die so genannten "Climate Champions" in dem Sektor für Anleger besonders interessant sind. BÖRSE ONLINE verrät die Namen des Sextetts, die Kaufgründe sowie die Kursziele.

Den vollständigen Artikel lesen ...