Amsterdam (ots/PRNewswire) - Qualcomm gab heute die Gewinner des 2020 Qualcomm Innovation Fellowship (QIF, ehemals QInF) Europe-Programms bekannt. Das Programm ist Teil des kontinuierlichen Engagements von Qualcomm, Forschung und Entwicklung im Bereich mobiler und neuer Technologien voranzutreiben.QIF zeichnet jährlich die innovativsten Doktoranden der Ingenieurswissenschaften in Europa, Indien und den Vereinigten Staaten aus. Das Programm belohnt exzellente junge Forscher auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Cyber-Sicherheit mit Einzelpreisen in Höhe von 40.000 US-Dollar, engagierten Mentoren aus dem Qualcomm-Team sowie der Möglichkeit, ihre Arbeit persönlich im Hauptsitz des Unternehmens in San Diego vorzustellen. In diesem Jahr wurde das Programm aufgrund von COVID-19 erfolgreich auf eine Online-Veranstaltung umgestellt. Die Gewinner werden die Ergebnisse ihrer Forschung in San Diego präsentieren, sobald die Arbeit vor Ort wieder aufgenommen wird."Investitionen in Forschung und Entwicklung haben bei Qualcomm höchste Priorität, da Innovation unsere Technologie erst möglich macht", kommentiert Jim Thompson, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Qualcomm. "Es ist aufregend zu sehen, wie die nächste Generation von KI- und Cyber-Sicherheitsforschern eine so wirkungsvolle Technologie entwickelt."In diesem Jahr wurden elf Partneruniversitäten eingeladen, Arbeiten einzureichen. Sie wurden aufgrund ihrer akademischen Exzellenz auf den Gebieten des Maschinellen Lernens und der Cyber-Sicherheit ausgewählt. Die Schulen befinden sich in Belgien (KU Leuven), den Niederlanden (Universität Delft, Vrije Universiteit Amsterdam), der Schweiz (ETHZ und EPFL), im Vereinigten Königreich (Imperial College, Universität Cambridge und Universität Oxford), in Deutschland (Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken und Technische Universität München) und in Irland (Trinity College Dublin)."Es freut uns sehr, das Qualcomm Innovation Fellowship Europe-Programm in sein neuntes Jahr zu führen", ergänzt Peter Rauber, Senior Director of Engineering, Qualcomm International. "Wir sind beeindruckt, wie erfolgreich die früheren Gewinner in ihren Unterfangen waren, und wir glauben, dass die diesjährigen Gewinner auch die Bereiche KI und Cyber-Sicherheit nachhaltig beeinflussen werden. Die QIF-Gewinner stehen für die Art von Forschern und Ingenieuren, die den Stand der Technik vorantreiben".Die Gewinner des Europe QIF Programs in diesem Jahr sind David Burt (Universityof Cambridge),Miguel Cacho Soblechero (Imperial College London), Pietro Frigo (Vrije Universiteit Amsterdam),Vidhi Ramesh Lalchand (University of Cambridge) und Yuki Asano (University of Oxford). Weitere Informationen über QIF erhalten Sie unter: https://www.qualcomm.com/invention/research/university-relations/innovation-fellowship/2020-europe