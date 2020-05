Ein konkreter werdender Ausweg aus der Corona-Krise mit staatlichen Hilfen hat am Montag die Lufthansa-Aktien nach oben katapultiert. Die Stimmung in der Reisebranche war am Morgen wegen ermutigender Aussagen des TUI -Vorstands allgemein schon recht gut, eine durchsickernde Grundsatz-Einigung auf Milliardenhilfen brachte die Aktien dann aber so richtig in Schwung. Zuletzt avancierten sie mit einem Kurssprung um 7,6 Prozent zum zweitbesten DAX-Wert nach Bayer.Die Bundesregierung und das Management ...

