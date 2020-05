Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Goldpreisrally geht weiter, offenbar suchen viele Anleger angesichts dramatischer Wirtschaftsdaten und Ängste um eine Inflation weiter den sicheren Hafen, so die Deutsche Börse AG.Der Goldpreis habe am Mittwochmittag bei 1.750 US-Dollar gelegen, damit rücke das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 von fast 1.902 US-Dollar in Reichweite. In Euro sei vor kurzem ein neues historisches Hoch von 1.612,63 Euro erreicht worden, aktuell seien es mit 1.598 Euro kaum weniger (20.05.2020). ...

