Wer sich am Samstag in vielen deutschen Städten ein paar der unter dem Begriff "Hygiene-Demonstrationen" zusammengefassten Veranstaltungen für das Grundgesetz angeschaut hat, der könnte tatsächlich zum Schluss kommen, das dort lediglich ein paar Hypersensible und allzu Aufgeregte mit dem Grundgesetz in der Hand vor einer Phantomgefahr warnen, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...